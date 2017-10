publié le 19/10/2017 à 15:16

L'exécutif est à pied d'oeuvre sur les questions de société et de santé. Emmanuel Macron a annoncé une nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté, qui ciblera en priorité enfants et jeunes démunis, mardi 17 octobre. Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, a notamment expliqué que ce plan partirait "d'initiatives locales" et serait "interministériel", impliquant les politiques du logement, de l'Éducation nationale, du travail et de la formation.





Outre ce dossier, la ministre mène le projet de budget de la Sécurité sociale, actuellement examiné en commission à l'Assemblée nationale, et va entamer "avec le Parlement et l'ensemble des acteurs" une réflexion sur la politique familiale et les allocations familiales. Une mission d'information de la chambre basse concernant ces questions doit d'ailleurs débuter en décembre prochain.

Réforme de la politique de vaccination en France, situation de l'hôpital, procréation médicalement assistée, prix du paquet de cigarettes et affaire du Levothyrox sont autant de dossiers qui se trouvent actuellement sur le bureau d'Agnès Buzyn. La ministre sera l'invitée du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, dimanche 22 octobre. Un entretien à suivre en direct, à partir de 12h.



