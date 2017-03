Philippe Poutou : "Si je n'étais pas candidat, je crois que je m'abstiendrais"

publié le 22/03/2017 à 17:28

L'offre politique de cette campagne présidentielle ne passionne pas Philippe Poutou. Le candidat du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) a affirmé dans une interview mercredi 22 mars qu'il "s'abstiendrait" probablement s'il n'avait pas été en lice pour l'Élysée. "Il y a plein de gens qui vont s'abstenir par ras-le-bol et c'est complètement légitime. On voit bien un milieu politique détestable, corrompu, menteur, tricheur", a-t-il dénoncé sur LCI en référence aux affaires qui émaillent ces derniers mois.



Philippe Poutou en a profité pour expliquer ses désaccords avec le socialiste Benoît Hamon : "On a du mal. Il a un discours qui est certes plus de gauche que les autres politiciens, mais nous, on ne peut pas oublier que c'est le gouvernement actuel qui nous a mis dans la merde, qui a mené une politique profondément antisociale".

Quant à Jean-Luc Mélenchon, il se montre un peu plus indulgent sans pour autant le ménager totalement. "C'est ce qu'on appelle la gauche radicale, la gauche antilibérale, donc évidemment qu'il y a des points communs, mais on a aussi de gros désaccords parce qu'on pense que c'est pas la posture de l'homme providentiel qui va régler le problème. Et puis Mélenchon c'est le politicien aussi qui a été au PS pendant longtemps, qui a été au gouvernement".



En revanche, il dit partager d'importants points de convergence avec Nathalie Arthaud, candidat de Lutte Ouvrière qui "est vraiment de gauche elle, par contre", selon lui. "On peut dire qu'on est très proches" a-t-il confirmé, reconnaissant que "beaucoup de gens" peuvent se demander "pourquoi il y a deux candidatures d'extrême gauche, anticapitalistes" et qu'une discussion aurait pu avoir lieu.