Peillon n'a "pas pu dormir" pendant "3 jours" après le renoncement de Hollande

Le renoncement de François Hollande à l'élection présidentielle semble avoir fait cogiter Vincent Peillon. Le candidat à la primaire de la gauche a raconté, ce lundi 2 janvier, que "dans les trois jours" qui ont succédé la décision du président de la République, il n'a "pas pu dormir". "Je suis extrêmement inquiet de ce que signifie son départ", explique-t-il sur BFMTV.



"Le système politique français est un système en crise depuis des décennies et il ne cesse d'accroître sa crise", a-t-il affirmé, évoquant les présidences de François Mitterrand, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. "Là, nous avons un président qui ne peut même pas se représenter", a-t-il ajouté. Selon l'ancien ministre de l'Éducation, le système "exclut beaucoup de nos compatriotes de la représentation politique par la brutalité du fait majoritaire".



Vincent Peillon fait aussi une allusion au Front national : "On nous dit, comme ça on ne fait pas rentrer des gens qui sont dangereux. Mais, moins on fait rentrer les gens, plus ils sont dangereux" et ajoute qu'il fallait "assumer l'inclusion aussi politique" et appelant "à se rassembler le plus nombreux possible". "C'est un dormeur qui ne trouve pas le sommeil, la France. Et qui se tourne un coup à gauche, un coup à droite, mais elle est toujours dans l'insomnie. Il faut que nous nous réveillions", a-t-il déclaré.