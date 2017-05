Corrèze : François Hollande a visité une maison à Tulle

publié le 11/05/2017 à 17:34

François Hollande a-t-il trouvé sa maison idéale en Corrèze ? Alors que les rumeurs courent depuis plusieurs jours, sur l'avenir du président de la République, la réponse se trouve non loin de son fief politique ... Selon le quotidien La Montagne, le chef d'État a été aperçu en train de visiter une belle maison en pierre, sur les hauteurs de la ville de Tulle.



Venu voter dans son fief à l'occasion du second tour de la présidentielle, le président de la République aurait fait un petit détour dans le début de l'après-midi, après le déjeuner. Accompagné du maire de Tulle, Bernard Combes, François Hollande aurait visité cette demeure construite en 1950 et qui appartient à la famille Garnier, connue à Tulle pour avoir possédé la fabrique de jouets de Cornil jusque dans les années 1990. Bâtie sur trois niveaux, cette maison blanche bâtie en pierre est entourée de hêtres, de noisetiers et située sur un terrain de 5.000 m2.

Le propriétaire, qui avait mis son bien à vendre dans une agence, a affirmé n'être "pas du tout au courant de cette visite". François Hollande reviendra à Tulle à l'occasion des cérémonies commémoratives du 9 juin 1944, ainsi que lors des deux tours des élections législatives. Peut-être qu'il y établira sa nouvelle demeure post-Élysée, en plus de son bureau situé au 242 rue de Rivoli, à Paris.