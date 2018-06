Passage à 80km/h : "Le gouvernement a travaillé en amont depuis des mois"

publié le 17/06/2018 à 09:31

"Il est naturel pour un stratège, pour un bon politique, de se dire 'si les autres n'ont rien fait, faisons quelque chose, nous sauverons des vies'." Chantal Perrichon, présidente de la ligue contre la violence routière, invité de RTL ce dimanche 17 juin, tient à le rappeler : "la vitesse est le premier facteur de déclenchement d'accidents et d'aggravation des blessures".



En ce 17 juin, jour-même de la publication au Journal officiel du décret qui instaure les 80km/h sur le réseau secondaire dès le 1er juillet, la ligue révèle le résultat de la grande enquête nationale sur les routes les plus dangereuses de France menée sur 91 départements sur les routes à deux voix sans séparateur central.

"Cette enquête montre que l'on retrouve 50% des tués sur 15% des axes décrits comme étant des 'belles routes', où il n'y a pas de danger, alors que le danger c'est simplement le trafic, fait savoir Chantal Perrichon. Vous avez des routes droites où les gens s'imaginent en sécurité (...) sauf que le risque, c'est le comportement des autres".

Bernard Cazeneuve épinglé

La présidente de la ligue contre la violence routière défend le choix gouvernemental. "Il faudrait quand même savoir que le gouvernement n'a pas eu une révélation un beau matin mais a travaillé en amont depuis des mois avec des experts", affirme-t-elle, dénonçant au passage le renoncement, selon elle, durant le précédent mandat.



"Il y a eu des expérimentations faites par Monsieur Cazeneuve (ministre de l'Intérieur puis Premier ministre sous le mandat Hollande, ndlr) qui, lui, bottait en touche et au nom de l'acceptabilité ne voulait pas prendre la décision. Or il savait grâce aux experts du conseil national de sécurité routière que c'était la mesure à prendre, mais il n'a pas eu le courage de la prendre", dénonce Chantal Perrichon.



Cette dernière dénonce "le quarteron de sénateurs qui n'a pas grand chose à faire et que savent, ironise-t-elle, à quel moment il faut passer de 90 à 80km/h. Hélas ces gens-là sont dans la désinformation, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas leur propre département", s'agace-t-elle.