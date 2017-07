publié le 24/07/2017 à 11:01

L'invitation a été lancée... et aussitôt déclinée. Florian Philippot avait confié qu'il aimerait bien "prendre un café" avec Laurent Wauquiez et "pourquoi pas avec Jean-Luc Mélenchon pour qu'on discute, qu'on voit ce qui nous oppose". Le vice-président du Front national avait ajouté sur Franceinfo : "On n'est pas en guerre civile. Il faut qu'on soit constructifs, tout en ne niant pas nos divergences qui sont parfois très importantes".



Mais la réponse a été cinglante. Alexis Corbière, le porte-parole de l'ancien candidat à l'élection présidentielle, a posté un message sur Twitter, dimanche 23 juillet, dans lequel il écrit : "Pas possible... Les Insoumis préfèrent le café chaud au café facho". De son côté, Laurent Wauquiez n'a pas réagi à l'invitation de Florian Philippot.

Ce dernier se trouve dans une position de plus en plus délicate au sein du Front national. Alors qu'il tente une politique d'ouverture afin de rassembler davantage de militants, sa ligne est de plus en plus remise en cause. Sur Europe 1, il expliquait être "très favorable à ce que le Front national continue de s'ouvrir sur tous les grands sujets et sur la société civile (...) Il ne faudrait pas un retour en arrière où on ne parlerait que de l'immigration, de l'insécurité et de l'islamisme".