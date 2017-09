publié le 20/09/2017 à 08:21

"Ça me rend très triste, c'est toute une histoire". Stéphane Le Foll, député Nouvelle gauche de la Sarthe et ancien porte-parole du gouvernement, n'a pas caché sa déception face à la décision attendue de vendre le siège du Parti socialiste situé rue de Solférino. Mardi 19 septembre, le parti a en effet annoncé une "décision de principale" concernant la vente du siège historique.





Face aux déclarations de certains, Stéphane Le Foll n'a pas hésité à ironiser sur la situation : "J'entends certains qui s'expriment en disant que c'est génial et qu'on pourra se rapprocher des couches populaires et comme cela, les couches populaires voteront pour nous... On va bientôt aller dans la Creuse car il faut aussi se rapprocher des couches rurales".

Selon lui, cela n'est "pas à la hauteur" du Parti socialiste. Surtout que ce lieu était particulièrement stratégique. "Nous avons vocation à être un parti de gouvernement, donc il faut être proche des lieux de pouvoir", explique Stéphane Le Foll rapportant ainsi des propos tenus à l'époque par François Mitterrand lors de l'installation rue de Solférino.