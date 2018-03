publié le 03/03/2018 à 09:00

Qui succédera à Jean-Christophe Cambadélis et Rachid Temal à la tête du Parti socialiste ? Cette question va animer le parti dans les prochaines semaines, jusqu'au congrès qui se déroulera à Aubervilliers les 7 et 8 avril. Le prochain chef des socialistes devra réussir à s'imposer dans un nouveau paysage politique, face à Emmanuel Macron, Laurent Wauquiez, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen.



Pour l'instant, la tâche s'annonce complexe car le Parti socialiste a perdu des militants et des élus. Aussi, l'ancien président de Mouvement des Jeunes socialistes, Benjamin Lucas a annoncé s'engager "pleinement, loyalement et totalement au sein de Générations, mouvement fondé par Benoît Hamon" et quitter le Parti socialiste". Il indique que cette "décision est d'abord un choix pour faire renaître la gauche, dans ma région des Hauts-de-France qui en a particulièrement besoin".

Le garant du bon fonctionnement du parti

Depuis la création du Parti socialiste en 1969, le rôle du premier secrétaire a évolué. Selon Olivier Rouquan, politologue constitutionnaliste joint par RTL.fr, "l'apparition de ce poste après 1971, c'est-à-dire sous François Mitterrand, marque une correspondance avec la présidentialisation des partis politiques. L'objectif était de mettre en place une fonction qui adapte la culture de la gauche non-communiste à la Vème République".

Quelle est le rôle du premier secrétaire du Parti socialiste ? "Rétrospectivement, on voit bien que sa fonction principale est d'être le garant du bon fonctionnement du parti. Le premier secrétaire est là pour mettre en oeuvre les grandes orientations politiques décidées par le congrès et le conseil national. Ces instances du parti sont le résultat d'un vote à partir de différentes motions proposées. Ce sont les différents courants au sein du parti. Il est aussi le garant des accords passés avec d'autres partis politiques", explique le politologue.

Reforger une gauche de gouvernement

À la fin des années Mitterrand, "on retrouve des affrontements au sein du parti entre les différents héritiers du président socialiste. Le premier secrétaire devait avoir une légitimité plus forte, pour être candidat à l'élection présidentielle. Depuis partir de 1995, le candidat de la gauche est choisi par les militants".



En 2017, la donne a changé par le Parti socialiste et son premier secrétaire. "Ils ont perdu de façon importante la présidentielle. L'objectif est de reforger une identité de la gauche de gouvernement, la gauche sociale-démocrate. Cela doit se faire à la fois sur le plan des idées mais aussi de l'incarnation. La question la plus centrale à l'heure actuelle est de savoir si ce parti à une possibilité de survie. Et surtout quelle est la différence avec La République En Marche. Les députés socialistes avaient une occasion donnée d'être dans l'opposition avec le vote du budget, mais ils ne l'ont pas saisie", ajoute Olivier Rouquan à RTL.fr.

Un tremplin vers une candidature présidentielle ?

Lorsqu'il était chef des socialistes, François Hollande avait pour surnom "Monsieur Synthèse". Pourquoi ? "Peu à peu les motions ont laissé leur place à des synthèses, élaborées avec le premier secrétaire, ce qui a eu pour but de contenir les différents courants", précise Olivier Rouquan.



Le poste de premier secrétaire du Parti socialiste était une ouverture vers une candidature à l'élection présidentielle. "Il y avait une règle informelle, aussi bien valable à droite comme à gauche, qu'on ne pouvait être candidat que si on était leader d'un grand parti politique. Mais vers la fin des années 90 et le début des années 2000, on est entré dans une logique d'opinion. Concrètement, il était certes nécessaire d'avoir un grand parti, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait aussi y avoir un fort appui. C'est d'ailleurs l'exemple de Ségolène Royal. Elle était candidate des socialistes lors de l'élection présidentielle de 2007. Sa principale difficulté a été qu'elle n'a jamais eu d'appui au sein de sa base politique", conclut le politologue.