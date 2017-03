publié le 13/03/2017 à 07:43

Le candidat socialiste avait promis de publier la liste des personnes qui lui font un chèque de 2.500 euros et plus. C'est une information que RTL vous révèle ce lundi 13 mars : en déplacement à Fort-de-France, en Martinique, Benoît Hamon a révélé le nom de l'un de ces donateurs. Il s'agit de madame Gavras. Le nom vous dit certainement quelque chose : il s'agit de la femme du cinéaste Costa-Gavras.



Tout cela n'a qu'un objectif : mettre la pression sur Emmanuel Macron. Le candidat d'"En Marche !", qui refuse de rendre public le nom de ses donateurs. Le député des Yvelines s'en est pris directement au financement de la campagne de Macron, fustigeant son manque de transparence. "Quand on a des centaines de dons, extrêmement importants, il est intéressant de savoir si plusieurs de ces dons ne viennent pas d'un conseil d'administration de telle grande banque, du conseil d'administration de tel groupe".

Benoît Hamon a aussi contesté l'affirmation d'Emmanuel Macron selon laquelle sa campagne ne bénéficierait pas de financement public et ne reposerait que sur les donateurs. "Je rappelle qu'un don est au deux tiers défiscalisé", a-t-il dit. "Donc c'est faux de dire que ne c'est pas de l'argent public".

Le leader d'"En Marche !" a annoncé au quotidien La Croix qu'il empruntait 8 millions d'euros pour financer sa campagne présidentielle.