publié le 03/05/2018 à 14:52

Il devait passer ses examens pour valider sa licence deux semaines plus tard. Mouad Aktaou, étudiant marocain à l'université de Pau (Pyrénées-Orientales), a été arrêté et expulsé lundi 30 avril. Il étudiait depuis cinq ans en France. Sans papiers, il avait reçu une obligation de quitter le territoire français (OQTF) il y a un an mais espérait pouvoir valider sa licence.



Son conseil Me Henri Moura assurait en janvier dernier dans Sud-Ouest que sa réussite aux derniers examens et son passage en troisième année d’université rendaient "l’OQTF anachronique et décalée". Pour l'État, son parcours universitaire mouvementé - il s'est réorienté après avoir commencé un cursus à Toulouse - a justifié l'OQTF.

Mouad Aktaou a été interpellé chez lui, lundi 30 avril à l'aube. Il a simplement eu le temps de prendre quelques affaires : brosse à dents, déodorant, portefeuille et téléphone portable, raconte-t-il à France Bleu Béarn. "Je me suis dit 'au pire je vais aller en garde à vue ou en centre de rétention, et mes amis me ramèneront mes affaires'".

Mais il a été placé en centre de rétention à Hendaye et expulsé le soir même vers Casablanca, au Maroc. "Si je n'avais pas eu l'assistance de mes amis, de gens que je connais, j'aurais dormi à la rue", affirme-t-il à France Bleu Béarn.