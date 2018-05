Paris : un jeune migrant retrouvé noyé dans le canal Saint-Martin

publié le 09/05/2018 à 12:50

Les pompiers n'auront rien pu faire. À 00h35, le corps d'un jeune migrant d'une vingtaine d'années a été repêché dans le canal Saint-Martin, quai de Valmy, non loin de la caserne des pompiers de Chateau Landon, à Paris, rapporte Le Parisien. Selon les témoins, des badauds présents au bord du canal et d'autres migrants qui connaissaient la victime, le jeune homme, alcoolisé, aurait voulu sauter dans l'eau pour traverser le canal, uniquement vêtu de son caleçon et de ses chaussettes.



Quelques brasses plus tard, il a disparu de la surface. Un premier secouriste a alors sauté à l'eau pour tenter de le sauver, "en attendant les plongeurs des sapeurs-pompiers", détaille le journal d'information. Son corps a été ramené sur le quai, mais les tentatives de réanimation prodiguées par les pompiers sont restées vaines.

Le décès du jeune migrant a été constaté à 1h15. Sa dépouille a été transportée à l'Institut médico-légal de la capitale, où sera pratiquée une autopsie. Les autres migrants présents sur place ont indiqué au Parisien que la victime serait d'origine afghane et âgée de "20-25 ans".