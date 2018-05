publié le 18/05/2018 à 08:36

"Nous sommes des enfants gâtés", estime Monseigneur Benoist de Sinety dans un chapitre de son livre. Le vicaire général de l'archevêché de Paris, invité de RTL ce vendredi 18 mai, signe un livre plaidoyer en faveur des migrants. "On ne peut pas mettre les migrants dehors comme des chiens", estime-t-il dans Il faut que des voix s'élèvent (Flammarion).



Pour lui, une "voix médiane" doit se faire entendre, entre les discours politiques qui considèrent que tous les migrants doivent être accueillis, et les discours inverses qui visent à refuser tout le monde à la frontière. Pour autant, "il ne s'agit pas du tout de dire 'il faut accueillir tout le monde sans discernement', estime Benoist de Sinety. La France, comme tous les pays, a un devoir d'établir des lois (...) encore faut-il appliquer ces lois, et les appliquer avec humanité et charité", affirme-t-il.

Le Vatican lance une croisade contre la finance mondiale dans un document proposé par extraits dans La Croix ce vendredi 18 mai. "On est devant un système économique (...) qui engendre ou entretient des inégalités dans le monde qui sont croissantes et un peu terrifiantes. (...) Je ne crois pas que ce document soit une attaque contre les riches, mais contre l'argent et contre la puissance de l'argent. On peut être très riche. La question de l'argent, c'est ce qu'on en fait", considère Benoist de Sinety.