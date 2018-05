publié le 22/05/2018 à 07:56

Les 810.000 futurs bacheliers et étudiants en réorientation vont recevoir mardi soir les premières réponses à leurs souhaits d'inscription dans l'enseignement supérieur, un test pour la nouvelle plateforme universitaire Parcoursup qui a succédé à la très critiquée APB.



Invité sur RTL ce mardi 22 mai, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer s'est montré très rassurant sur ce nouveau système qu'il juge "rationnel et humain". Il a ainsi affirmé que lors de cette première vague, "plus de la moitié des élèves auront une réponse positive" ce mardi soir.

Pour les autres futurs bacheliers, les réponses arriveront "au fil des jours", a ajouté le ministre qui a encouragé les futurs étudiants à télécharger l'application Parcoursup, "très pertinente, qui alerte dès qu'il y a du nouveau concernant votre dossier". Jean-Michel Blanquer l'assure : "À la fin chacun doit avoir une place".

Autre chiffre révélé par le membre du gouvernement : selon lui, les deux tiers des futurs bacheliers auront une réponse positive lorsque les écrits du baccalauréat commenceront, à la mi-juin. "C'était notre objectif et je pense qu'on fera même mieux que cela", a-t-il annoncé.

Une commission pour accompagner les moins bien lotis

Et pour les élèves qui n'auraient demandé que des filières sélectives et qui n'auraient reçu que des refus, tout ne sera pas perdu. "Chaque rectorat dispose d'une commission pour les élèves qui se trouvent dans cette situation". Cela concernera entre 10 et 20.000 personnes sur plus de 800.000 élèves. "Cette commission va les accompagner pour trouver une inscription dans un autre endroit", assure le ministre qui une nouvelle fois promet qu'aucun futur bachelier ne sera laissé sur le bord du chemin.