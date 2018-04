publié le 11/04/2018 à 16:10

Le Conseil national d'évaluation du système scolaire (Cnesco) publie mercredi 11 avril une enquête aux résultats accablants. Selon le document, les élèves français peinent de plus en plus à lire et à écrire. "On se rend compte d'abord que les élèves français sont réticents à rentrer dans l'écrit", explique la Nathalie Mons, directrice du Cnesco.



15% des élèves scolarisés en CM1 refuseraient de rédiger un texte long, par crainte. "Ils écrivent trop peu souvent", justifie la spécialiste, selon qui "on n'arme pas assez les élèves à l'écriture". Pour ne rien arranger, Nathalie Mons assure que "les enseignants sont quelque peu démunis par rapport à la correction des écrits", corrigeant surtout l'orthographe au détriment du fond.

Nathalie Mons note toutefois un paradoxe propre au monde moderne. En effet, si les élèves écrivent de moins en moins à l'école, ils sont davantage amenés à rédiger sur les réseaux sociaux. "Vous avez près de 80% des élèves de 12 à 17 ans qui écrivent sur les réseaux sociaux", note-t-elle. Et de conclure : "L'école doit aussi s'intéresser à ce qui se produit à l'extérieur".