Calcul mental : "On peut faire plus simple", estime un mathématicien

publié le 05/04/2018 à 14:05

C'est la priorité proposée par Cédric Villani dans un rapport qui recommande de travailler le calcul mental. Véritable gymnastique intellectuelle, le député lauréat de la médaille Fields (l'équivalent d'un prix de Nobel pour les mathématique), préconise de favoriser le calcul mental à la pose des opérations sur papier.



"La façon dont enseigne le calcul c'est souvent en partant de droite et en allant vers la gauche", illustre Christophe Nijdam, auteur du livre Calculatrix, 85 astuces pour jongler de tête avec les chiffres aux éditions Les Liens qui Libèrent.

"Il est bien plus simple d'aller de la gauche vers la droite". "Lorsqu'on peut faire plus simple, pourquoi faire compliqué ?", s'interroge-t-il."C'est ce qui est indiqué dans ce petit livre d'astuce", explique-t-il en référence à son livre.

On essaye de simplifier au maximum pour rendre ça plus facile. Si c'est plus facile c'est plus ludique", explique-t-il en assurant que c'est à la portée de tous les cerveaux.