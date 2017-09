publié le 11/09/2017 à 07:11

J+4. À Saint-Martin et Saint-Barthélemy, l'heure de la reconstruction commence. Épargnées par l'ouragan José, les deux îles peuvent à présent panser les plaies ouvertes par Irma. Des centaines de personnes, notamment les plus vulnérables, ont déjà pu être évacuées grâce aux ponts aérien et maritime mis en place par les services de secours. Quelque 85 tonnes de nourriture, un million de litres d'eau et 2.220 kg de médicaments ont également été apportés.



Une partie de la population ne cache pas son exaspération face aux autorités, accusées d'avoir sous-estimé l'ampleur du désastre et de ne pas être en mesure d'empêcher les pillages. Face aux critiques, Emmanuel Macron a choisi de se rendre sur place dans la journée de mardi 12 septembre. Il passera la journée sur l'île pour pouvoir s'entretenir avec les habitants et les élus de l'île", a annoncé dimanche soir le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb après une réunion à l'Elysée.

Pendant que les Caraïbes sortent peu à peu la tête de l'eau, l'ouest de la Floride a tout juste essuyé le déluge de l'ouragan Irma. Rétrogradé en catégorie 2, le phénomène tropical a frappé les côtes américaines avec des vents allant jusqu'à 215 km/h. Bateaux et maisons abandonnées par les habitants ont été dévorés, forçant Donald Trump à déclarer l'état de catastrophe naturelle. Trois décès ont déjà été recensés, portant à 30 le nombre de personnes tuées.

Suivez l'évolution de la situation :

9h05 - Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer partira lundi soir avec Emmanuel Macron et Agnès Buzyn pour Saint-Martin. "Des renforts chez les enseignants" vont être envoyés, a précisé Gérard Collomb sur France 2. "Ce que nous ne voudrions pas, c'est que les fonctionnaires français quittent totalement l'île et la laissent sous administrée", a-t-il ajouté.



8h48 - Le gouvernement acceptera "volontiers" une commission d'enquête parlementaire sur la gestion de l'ouragan Irma, a fait savoir Gérard Collomb. "Aujourd'hui on pense que le temps est à la construction. Toutes celles et tous ceux qui veulent aider, si (...) M. Mélenchon, M. Ciotti, veulent lancer un grand appel à la reconstruction de l'île, qu'ils veulent aider les élus de l'île, nous sommes tout à fait d'accord", a aussi lancé le ministre de l'Intérieur sur le plateau de France 2, en réponse aux critiques formulées par l'opposition.



8h21 - L'ouragan Irma continue de s'affaiblir et est dorénavant classé en catégorie 1. Cependant, les services météorologiques évoquent toujours des risques persistants de marées de tempête, soit une élévation anormale du niveau de la mer.



8h12 - La ministre de la Santé, qui sera également à Saint-Martin au côté d'Emmanuel Macron mardi 12 septembre, a tenu à répondre à la polémique grandissante alors que le gouvernement est accusé de "défaillance" dans la gestion et l'anticipation de l'ouragan Irma : "Beaucoup de choses ont été prépositionnées (...) C'est de la politique politicienne", a-t-elle répondu sur RTL.



7h51 - Invitée de RTL, Agnès Buzyn a annoncé que le bilan actuel, bien que "pas encore définitif", faisait état de "11 ou 12 décès".



7h10 - EDF a indiqué que 140 tonnes d'équipements électriques étaient arrivés par avion en Guadeloupe avant d'être acheminés en bateau. Les opérateurs travaillent à rétablir au plus vite les télécommunications, toujours coupées alors que Radio France a lancé une radio d'urgence, disponible sur les ondes (91.1 FM à Saint-Martin) et sur Internet.



7h00 - À Saint-Martin, afin de rétablir l'ordre troublé par des pillages et le chaos, une interdiction de circulation s'apparentant à un couvre-feu est en vigueur entre 19h et 7h. "L'ordre a été rétabli. Il n'y a plus aujourd'hui les scènes de pillage" post-Irma, a assuré Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur. Il y a eu 11 interpellations jusqu'alors, selon la place Beauvau.



6h50 - L'ouragan Irma, de la taille de l'État du Texas, a été rétrogradé dans la catégorie 2 après avoir touché terre sur la côte ouest de la Floride, avec des vents de 175 km/h.



6h40 - Après avoir longé la côte ouest de la Floride, Irma devrait pénétrer plus avant dans les terres américaines en direction du nord de l'État puis du sud-ouest de la Géorgie lundi après-midi.