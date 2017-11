Orange Bank : "C'est peut-être le début de l'ubérisation de ce secteur"

et La rédaction numérique de RTL

publié le 12/11/2017 à 19:42

Une fois n'est pas coutume, ce n'était pas une personnalité politique mais un chef d'entreprise, qui était l'invité du Grand Jury RTL, Le Figaro et LCI, ce dimanche 12 novembre. Stéphane Richard, PDG du géant des télécoms Orange, a répondu aux questions de Benjamin Sportouch, responsable adjoint du service politique de RTL, Alexis Brézet, éditorialiste au Figaro et Christophe Jakubyszyn, chef du service politique de LCI.



Il y a dix jours, Orange a lancé "Orange Bank", une première dans ce secteur. Pour Alexis Brézet, c'est une stratégie de diversification. "C'est peut-être le début de l'ubérisation de ce secteur avec à la clef des centaines de milliers d'emplois dans le secteur bancaire traditionnel, a renchéri Christophe Jakubyszyn. À terme, on peut penser que les millenials ne mettront jamais les pieds de leur vie dans une agence bancaire".



Stéphane Richard a également donné son sentiment sur la politique menée par Emmanuel Macron depuis six mois. Le chef d'entreprise voit d'un bon œil cette dernière, jugeant que le regard sur la France à l'étranger a changé. "Il est en piste pour un troisième mandat et la personne qui le nomme c'est Macron, rappelle Alexis Brézet. Mais je ne pense pas qu'il a besoin de se forcer. Aujourd'hui il se retrouve assez bien dans la politique de Macron", analyse l'éditorialiste du Figaro.