publié le 09/11/2017 à 13:59

Lancé avec quatre mois de retard, Orange Bank, la banque 100% mobile d'Orange, a finalement vu le jour le 2 novembre dernier. Première offensive d'un opérateur télécom dans le marché bancaire hexagonal, Orange Bank vise deux millions de clients en 10 ans et entend investir au total 500 millions d'euros sur la période. L'objectif est d'être rentable au bout de cinq ans d'activité. Fort de sa notoriété et de son réseau de distribution de 600 magasins en France, l'opérateur mise sur les services et des tarifs très attractifs pour s'imposer.



La diversification des activités d'Orange entre dans le cadre du plan de développement de Stéphane Richard, qui expliquait dans Les Échos, en septembre dernier, que les télécoms devaient devenir "multiservices". Le PDG affirmait son intention d'investir notamment dans "la cybersécurité" et d'amplifier les actions d'Orange "en direction des start-up". Il présentera "début décembre" les grandes lignes de sa vision pour le groupe. Stéphane Richard est candidat à un troisième mandat à la tête d'Orange. PDG du groupe depuis 2011, il avait été renouvelé en 2014 et occupera ses fonctions jusqu'à l'assemblée générale d'Orange en 2018.

