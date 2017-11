Stéphane Richard annonce sur RTL qu'il payera environ 125.000€ d'ISF en moins

et Marie-Pierre Haddad

Fin octobre, les députés ont voté la transformation de l'ISF. Désormais, il s'agira d'un impôt sur la fortune immobilière (IFI). Actuellement, l'ISF est payé par 350.000 foyers dont le patrimoine net est supérieur à 1,3 million d'euros. Selon Le Monde, cela "ne devrait rapporter que 900 millions d’euros par an, soit 3,2 milliards de moins que l’ISF", à l'État.



Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, Stéphane Richard, le PDG d'Orange, explique qu'"à titre personnel, ça va réduire à peu près de moitié (sa) facture. Ça dépend de ce que vous avez comme actifs, immobilier ou non (...) Ces dernières années, j'ai payé environ 250.000 euros d'ISF par an. C'est ma situation personnelle, je n'ai pas de honte". Le PDG d'Orange ajoute que "l'ISF tel qu'on le connaissait est supprimé, il est remplacé par autre chose. Ce qui compte dans la fiscalité, c'est l'efficacité économique".

Sur la politique d'Emmanuel Macron, Stéphane Richard "trouve que ce qui a été fait jusqu'à maintenant (...) va dans le bon sens". Il "constate" aussi "un changement de regard incroyable sur la France. Aujourd'hui, on nous regarde avec envie et avec espoir. C'est l'effet Emmanuel Macron".