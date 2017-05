Nicolas Domenach : "Et si la parité n'était plus 'En Marche'?"

publié le 29/05/2017 à 09:30

Le président Emmanuel Macron a, de l’avis général, réalisé quasiment un sans faute depuis son intronisation. Pourtant, Nicolas Domenach se risque à une critique. "Je m'en veux de troubler ainsi ce concert d'éloges généralisé, puisqu'il paraît que notre chef de l'État, à en croire jusqu'au Journal du Dimanche, a séduit le monde. Et pourquoi pas d'ailleurs l'Univers, la Galaxie toute entière ?", raille-t-il. "Car sa sublime virilité irisée du bleu azur de son regard d'acier aurait conquis l'admiration généralisée par une poignée de main longue comme une éternité, où le mâle alpha face à Donald Trump se serait imposé", poursuit-il.



"Je peux me laisser aller à une critique contre sa Majesté Macron 1er qui, il faut s'en souvenir, s'était lors de la campagne fortement engagé en faveur de la parité, dont il voulait qu'elle figurât au frontispice de sa République moderne comme 'la cause nationale du quinquennat'", lance le journaliste, ajoutant que l'intéressé précisait : "Sans cela, on se prive de la force de notre société".

"Ce mâle engagement, ou pardon cette paritaire résolution, s'accompagnait de la promesse de maintenir le ministère du Droit des femmes qui, comme vous le savez, est pourtant devenu un secrétariat d'État. Patatras !", fait remarquer Nicolas Domenach. "Et badadoum ! Autre désillusion : l'Élysée a trop de poils aux pattes, et Matignon aux mentons !", constate-t-il encore.