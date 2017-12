publié le 07/12/2017 à 00:35

Tout le monde ne réagit pas à la disparition de Johnny Hallyday de la même façon. Alors que les hommages de personnalités publiques se multiplient, précisément ceux de la classe politique, un homme nage totalement à contre-courant : Jean-Luc Mélenchon. Après toute une journée de mutisme, le leader de la France insoumise a fini par évoquer le décès de "l’idole des jeunes" dans sa traditionnelle revue de presse sur sa chaîne YouTube.



Ici, pas de place aux mots tendres, aux longs discours remplis d’émotion. A contrario, Jean-Luc Mélenchon explique qu’il n’a rien à dire. "Aujourd'hui, partout, sur toutes les radios, sur toutes les télés, il n'est question que du décès de Johnny Hallyday", commence-t-il. "Alors on me regarde et on me demande : 'Tu vas dire quelque chose ?' Mais quelle importance j'ai là dedans ? Aucune !"

"Johnny Hallyday, on n'a pas besoin de moi pour savoir qu'il chantait des chansons qui ont marqué son époque, voilà... Donc, moi j'ai rien à dire sur le sujet. Et je crois qu'on en est tous là. J'ai pas plus à dire que n'importe qui en train de me regarder [...]" Pas insensible pour autant, l’homme politique concède comprendre "pourquoi il y a plein de gens à qui cela fait du chagrin, alors qu'ils ne le connaissent pas". "C'est un chagrin qu'on a sur la vie qui passe, sur la vanité des choses" conclue-t-il avec sagesse.