OM-Atlético de Madrid : "On y va pour la gagne", lance un supporter marseillais

C'est le grand jour pour l'Olympique de Marseille, qui va tenter mercredi 16 mai à 20h45 à Lyon de remporter la finale de Ligue Europa face à l'Atlético de Madrid. "Je me languis vraiment d'être au coup d'envoi [...] On attend vraiment la délivrance", lâche Michel Tonini, leader des Yankees, l'emblématique de groupes de supporters marseillais.



Une vingtaine de bus vont être affrétés dans la journée pour conduire les 200 Yankees, massés sur le parvis de la Gare Saint-Charles, de Marseille à Lyon. Mais la ferveur pour cette équipe besogneuse dépasse les frontières de la cité phocéenne. "On s'est qualifié avec plus de rage que de talent. Ça provoque un peu d'enthousiasme chez tout le monde", analyse Michel Tononi.

Un peu plus de 11.000 fans grimés aux couleurs de l'OM pourront se rendre au Parc OL. Un faible contingent dont le nombre a été décidé par l'UEFA, ce qui provoque colère et frustration chez certains Marseillais. "Il y a beaucoup de déception, de rancœur et d'amertume. On a pas trop bien compris ce qui s'est passé. Le stade comprend 58.000 places...", tonne le leader des Yankees, pour qui le stade aurait dû être partagé équitablement entre les fans des deux équipes.

Si l'issue de la rencontre est inconnue, il en va de même pour la sécurité en marge du match. Les forces de l'ordres redoutent en effet des échauffourées en raison de rivalité entre supporters Lyonnais et Marseillais. Pour Michel Tonini, il n'y a pas besoin d'appeler au calme. "On y va pour la gagne, le reste, c'est que du blabla et du folklore", explique-t-il, avant de conseiller à Jean-Michel Aulas de ne pas s'inquiéter.



Michel Tonini préfère d'ailleurs se concentrer sur la rencontre. Et l'"ogre" de l'Atlético de Madrid ne lui fait pas peur. "On va les battre, franchement il n'y a aucune inquiétude", se persuade le supporter de toujours.