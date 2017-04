publié le 16/04/2017 à 21:15

Quatre candidats pour deux places qualificatives pour le second tour. À sept jours du premier tour du scrutin, François Fillon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon se disputent plus que jamais le fauteuil de président. Un électeur sur trois n'a toujours pas déterminé son vote. "Tout est possible", reconnaît Guillaume Roquette, journaliste au Figaro. "Ça signe un fossé inédit entre l'offre politique et les attentes des Français. Le fait qu'il n'y en ait pas un qui se détache parmi les quatre montre à quel point les Français sont désorientés par cette élection et à quel point ils ne se reconnaissent pas dans leurs politiques."



Christophe Jakubyszyn (TF1-LCI) ne fait "pas du tout" la même analyse de la situation. "Jamais, l'offre politique n'a été aussi claire sur une élection présidentielle. On peut voter pour l'Européen Macron, le traditionaliste Fillon, l'extrême gauche Mélenchon ou l'extrême droite Le Pen. Les Français sont perdus par l'état de leur pays, l'état de leur économie, le monde dans lequel on vit." Olivier Mazerolle, éditorialiste RTL, synthétise : "Il y a une offre politique qui n'apparaît pas clairement parce que la campagne présidentielle a été recouverte par les émotions, par l'apparence. Par exemple, il y a un contraste entre la manière dont Jean-Luc Mélenchon fait campagne et la réalité de son programme. C'est l'abbé Pierre et quand on lit son programme, c'est Marx. Dans ce contexte-là, Marine Le Pen fait presque vieille."

Le taux d'abstentionnistes peut-il baisser dans la dernière semaine de campagne ? "La France est beaucoup plus à droite qu'elle ne l'était il y a quelques années, et pourtant on ne voit pas aujourd'hui ces électeurs dans les intentions de vote." Olivier Mazerolle "ne sait pas" si les abstentionnistes d'aujourd'hui se rendront aux urnes le 23 avril. "On a transformé cette présidentielle en série télévisée. Ce sont les comiques qui sont les commentateurs les plus suivis. Pourquoi faudrait-il se déranger pour des guignols ?", conclut-il.



