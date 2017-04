publié le 16/04/2017 à 14:30

Dimanche 16 avril, le candidat de La France insoumise organisera un meeting à la Prairie des Filtres de Toulouse. Il s'exprimera dès 15 heures. Selon La Dépêche du Midi, 40.000 personnes sont attendues. Cette nouvelle réunion intervient une semaine après son meeting à Marseille, le 9 avril. Il s'était présenté comme le candidat de la paix, insistant sur ses ambitions écologiques et sécuritaires.



Depuis des semaines, Jean-Luc Mélenchon semble charmer un électorat de plus en plus vaste, comme en témoignent les sondages. Ainsi, selon un sondage Kantar Sofres OnePoint pour RTL, LCI et Le Figaro, il a réussi à dépasser François Fillon en récoltant 18 % des intentions de vote. Le candidat, qui fait désormais parti des quatre les plus enclins à être qualifiés pour le second tour, se dit convaincu d'y être dans une interview au Parisien et cherche désormais à asseoir cette popularité montante.