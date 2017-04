publié le 16/04/2017 à 17:09

Dernier dimanche de campagne pour Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise tenait un meeting en plein air à Toulouse le 16 avril. Et une semaine après son discours pour la paix à Marseille, le tribun est une nouvelle fois parvenu à mobiliser ses soutiens. Plusieurs dizaines de milliers de personnes, agitant majoritairement le drapeau français mais aussi celui de la communauté homosexuelle, ont écouté celui qui s'est invité en dernier dans la course au second tour à la Prairie des Filtres. Attaqué de toutes parts par ses adversaires, qui mettent en relief ses ambiguïtés sur l'international, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé "la calomnie" et prévenu ses partisans : "Je vous demande de faire preuve de sang-froid."



Dans la dernière ligne droite, le député européen, dont le principal "combat est celui du refus des dominations sur soi", a entonné "un hymne à la liberté" en citant Jean Jaurès à deux reprises et Jacques Prévert en conclusion. "La liberté, ce n'est pas facile, c'est si fragile... Allez, courage, les gens", a-t-il conclu avant de chanter un autre hymne cette fois, La Marseillaise.



Quitter l'UE pour l'Alliance bolivarienne, "ce n'est pas le projet"

Jean-Luc Mélenchon a tenu à démonter les éléments de langage de ses adversaires. "Marine Le Pen a dit : 'Mélenchon souhaite que la France se calque sur les dictatures latino-américaines où les habitants subissent le rationnement alimentaire'. Les mêmes ressortent les mêmes arguments contre nous (...) Quitter l’UE pour l’ALBA : non ce n’est pas le projet, mais la France est une nation universaliste, présente aux portes et sur les cinq continents de l’univers."



François Fillon dans son viseur

"François Fillon me reproche d’être communiste, c'est un reproche tout à fait supportable", ironise Jean-Luc Mélenchon, qui rappelle au candidat de la droite. "François Fillon a signé un accord de coopération fraternelle avec le parti communiste chinois. Vous avez perdu une belle occasion de vous taire." Se moquant de ses "bondieuseries", Jean-Luc Mélenchon a prédit : "Le peuple français va lui offrir une veste électorale cousue main."

La liberté avant tout

La liberté était le fil rouge de ce meeting toulousain. Le tribun, qui oscille entre la 3e et la 4e place suivant les sondages, s'est notamment posé en "candidat de la liberté de conscience", garantissant l'application stricte de la laïcité dans les services publics. De même, s'il parvenait à la fonction suprême, le leader de la France insoumise interdirait à ses ministres de se rendre à des manifestations religieuses. Au-delà de cette question de la laïcité, Jean-Luc Mélenchon a décliné l'antithèse de la liberté pour dire aux "importants, aux puissants, aux maîtres de la Terre", qu'ils avaient des "raisons de s'inquiéter".



"Quelle est la liberté des 600.000 familles à qui l'on coupe l'électricité et le gaz, quelle est la liberté de celui qui meurt dans la rue, quelle est la liberté de choisir son médecin quand on vit dans un désert médical, quelle est la liberté d'un salarié quand il est licencié s'il ne travaille pas le dimanche, quelle est la liberté d'un chauffeur uber qui ne peut pas avoir d'arrêt maladie, quelle est la liberté de ce peuple qui ne veut pas de vos traités européens ?" Et de terminer : "Si vous n'avez rien de tout ça, c'est qu'il y en a d'autres qui profitent à votre place."