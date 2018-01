Olivier Dussopt est l'invité de RTL du lundi 8 janvier 2018

Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin

publié le 08/01/2018 à 06:27

Olivier Dussopt est l'invité de RTL de ce lundi 8 janvier. Dès 7h45, il répondra aux questions d'Elizabeth Martichoux. Ancien député socialiste, celui qui est désormais secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin a rejoint le gouvernement en novembre dernier.





Olivier Dussopt sera invité à s'exprimer au sujet du budget 2018 et sur l'une de ses mesures les plus controversées : la réforme de l'ISF. Il évoquera sûrement le projet de loi de finances, qu'il a défendu lorsqu'il est entré au gouvernement après l'avoir rejeté lorsqu'il évoluait en tant que socialiste.

Il parlera peut-être du récent référé de la Cour des comptes, adressé à Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Daté du jeudi 12 octobre et rendu public le 20 décembre, le texte pointe du doigt des revenus que l'institution juge trop élevés au sein du ministère de l'Économie, et dénonce des pratiques "irrégulières".