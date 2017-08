Œufs contaminés : "Ce modèle est irresponsable et dangereux", estime Jadot

publié le 11/08/2017 à 09:05

Le scandale ne cesse de s'étendre. Après les Pays-Bas et la Belgique, c'est désormais une dizaine de pays européens, dont la France, qui sont atteints par la crise des œufs contaminés par le Fipronil, un insecticide pourtant prohibé par la réglementation européenne.



Pour l'eurodéputé EELV Yannick Jadot, cette crise n'est qu'une "énième" conséquence de l'élevage intensif. "Ce modèle-là est irresponsable, il va produire de plus en plus de crises sanitaires", estime le parlementaire au micro de RTL.

L'ancien candidat à l'élection présidentielle fait entendre sa colère et accuse "les pouvoirs publics des différents pays européens, y compris en France" et la "direction de la FNSEA (le premier syndicat agricole, ndlr) de soutenir un modèle qui est en train de tuer les paysans, qui est en train d'abîmer notre environnement, qui est en train de nous rendre malades et de polluer nos organismes, qui est en train de transformer notre patrimoine gastronomique en malbouffe low cost généralisée".

Un appel à mobiliser les Français sur la question

Yannick Jadot appelle à un sursaut des Français. "Il faut sauver ces paysans (...) étouffés par cet agro-business, tous ces paysans qui sont déjà dans la qualité. (...) On aime tellement nos produits du terroir", assène-t-il. "On est en insuffisance d'Europe en matière de protection de notre santé (...), il faut des agences européennes qui soient fortes et à l'abri des lobbies nationaux."



L'écologiste juge que les Français sont en droit d'exiger une agriculture responsable et qu'ils n'ont pas à soutenir "l'agro-business". "Chaque Française et chaque Français donne 120 euros par an à l'agriculture, nous sommes en capacité d'exiger que cet argent soit utilisé pour sauver les paysans et non pas pour soutenir l'agro-business.(...) Bannissons totalement les œufs numéro 3, qui sont ceux de ces élevages en batteries."