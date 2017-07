publié le 17/07/2017 à 20:15

Le gouvernement a publié vendredi 14 Juillet deux listes de pesticides présents dans le commerce, susceptibles de contenir des perturbateurs endocriniens. Mises en ligne sur les sites des ministères de l'Agriculture et de l'Écologie, elles sont publiées "au nom de l'information du public", selon le ministère de la Transition écologique et solidaire.



Présents dans les pesticides mais aussi de nombreux produits de la vie quotidienne (cosmétiques, peintures, jouets, contenants alimentaires etc), les perturbateurs endocriniens dérèglent les fonctions du système hormonal, nuisant à la santé et la reproduction des populations, y compris à de très faibles niveaux d'exposition.

Au sein de ces deux listes, non-exhaustives, on retrouve près d'un millier de biocides (insecticides pour la maison, produits de protection du bois ou pour l'hygiène vétérinaire) et 600 phytosanitaires (fongicides, herbicides, insecticides).





Ces listes sont rendues publiques "conformément aux engagements des ministres de la Transition écologique et solidaire, de la Santé et de l'Agriculture" le 4 juillet. Ce jour-là, les États de l'UE - dont la France - s'étaient accordés pour définir les perturbateurs endocriniens dans les pesticides. Un texte salué comme une avancée par le ministre Nicolas Hulot, qui avait alors commenté : "On a gagné une bataille mais pas la guerre", promettant toute une série de mesures au niveau national.