publié le 11/07/2017 à 08:28

Les pesticides dangereux continuent à se vendre comme n'importe quel produit, selon nos informations. Théoriquement, depuis le début de l'année, les pesticides Round Up ou Fertiligène ne doivent plus être vendus en libre-service. Il faut demander conseil aux vendeurs. Mais d'après une étude de l'association de consommateurs CLCV, 44% des magasins sont en infraction. Illustration en Indre et Loire, où la réglementation semble assez bien respectée même s'il reste des progrès à faire, comme dans ce super-marché de la banlieue de Tours où l'on trouve des fertiligènes anti-repousse, faciles d'accès, "à hauteur des enfants", note une cliente.



Dans une autre enseigne, spécialisée, les produits dangereux sont sous vitrine et il faut appeler un vendeur pour s'en procurer. "C'est juste sous clef", remarque, déçu, Jean-Christophe qui est venu acheter un désherbant. "On nous dit que c'est efficace, mais on nous dit pas les risques sanitaires pour les chiens ou les chats par exemple".

Dans les grandes surfaces de la ville, les produits nocifs sont également sous clef. Pour en acheter, il faut aussi appeler un conseillé certifié. "Le vendeur va vous proposer une solution alternative aux produits nocifs, et une solution propre", confirme Dani, responsable du rayon. La CLCV demande au gouvernement le renforcement des contrôle et la suppression des espaces en libre-service.