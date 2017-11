publié le 15/11/2017 à 12:25

Emmanuel Macron se rend à la 23e Conférence annuelle de l'ONU sur le climat (COP23) à Bonn en Allemagne ce mercredi 15 novembre, pour tenter de raviver l'accord de Paris sur le climat. La France est plutôt en retard en ce qui concerne l'utilisation d'énergies renouvelable. Yannick Jadot, député d'Europe Ecologie Les Verts, justifie cela par le fait qu'en France, "on a jamais contraint la place du nucléaire."





Sur la question du nucléaire, l'objectif de réduire de moitié la production est sans cesse repoussée. Aujourd'hui, le débat porte sur la date à laquelle l'objectif doit être atteint. 2025 ? 2030 ? Pour Matthieu Orphelin, député En Marche travaillant avec le ministre de la Transition énergétique Nicolas Hulot, "ce n'était pas possible ou très difficile d'atteindre cet objectif de 50% en 2025."



"Mais il est maintenu, on va le faire mais ça va prendre un petit peu plus longtemps. On a des scénarios sur la table qui disent on peut y arriver avant 2030 donc il faut planifier tout ça et il ne faut pas mentir sur ce sujet," poursuit le député qui affirme que dans quelques mois, il serait annoncé "quelles sont les centrales nucléaires qui fermeront, combien et à quel rythme".



Pour Yannick Jadot, "on peut y arriver d'ici 2025, ne laissons pas aux lobbys nucléaires, l'espace de jouer la montre, de jouer les reports." Le député en profite pour rappeler que le nucléaire "c'est extrêmement cher, c'est extrêmement risqué" et "une catastrophe pour le service public à la française, pour EDF qui est en situation de quasi faillite sur la seule année 2016."