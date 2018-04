et Léa Stassinet

publié le 10/04/2018 à 19:39

La polémique ne cesse d'enfler autour du discours prononcé par Emmanuel Macron lundi 10 avril, devant la Conférence des évêques. Le président de la République avait notamment déclaré vouloir "réparer" le lien "abîmé" entre l'Église et l'État. Beaucoup ont reproché au chef de l'État une atteinte à la laïcité.



Interrogé sur le sujet au micro de RTL, le philosophe Bernard-Henri Lévy n'a pas mâché ses mots et a défendu le Président. "Les gens ne comprennent pas ce qu'est la laïcité : ce n'est pas la guerre aux curés, aux imams ou encore aux rabbins. C'est d'abord d'assurer l'égalité entre toutes les religions et ensuite de faire en sorte qu'aucune des religions n'ait son mot à dire sur les lois", a-t-il expliqué.

Pour lui, Emmanuel Macron n'a pas enfreint le principe de la séparation entre l'Église et l'État. Le philosophe estime même que les critiques faites au chef de l'État sont "excessives". Jean-Luc Mélenchon, qui a affirmé que "la religion n'a rien à faire dans l'espace public", "ne comprend rien", pour Bernard-Henri Lévy.

Le philosophe ajoute que "dans un pays où les catholiques sont en train de devenir une minorité, et parfois une minorité persécuté", le chef de l'État a "fait son boulot" en prenant "en compte cette souffrance et en faisant tout ce qu'il peut pour les réintégrer dans l'espace public".