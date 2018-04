NDDL : "Le gouvernement doit évacuer totalement", martèle Bruno Retailleau

et Quentin Vinet

À Notre-Dame-des-Landes, tout le monde campe sur ses positions. "Les lignes n'ont pas bougé", regrettent les zadistes après avoir rencontré la préfète des Pays de la Loire, mercredi 18 avril. Présent lors de la réunion le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, a quant à lui estimé que "les affrontements sont un énorme gâchis".



"C'est un échec total", déplore Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat et ancien président du conseil régional des Pays de la Loire. "Emmanuel Macron avait cru acheter la paix sociale en renonçant au projet d'aéroport. Eh bien, nous n'avons pas l'aéroport et nous avons le désordre", affirme-t-il. "On aura peut-être une issue, mais vous verrez, ce sera une sorte d'habillage que le gouvernement proposera. Ça sera l'habillage de son recul nouveau, de sa défaite."

Pour le sénateur, le gouvernement a fait une erreur en annonçant une évacuation partielle. "Le concept d'évacuation partielle est absolument inopérant : ou vous évacuez totalement, ou vous n'évacuez rien du tout. On fait prendre de très gros risques aux gendarmes (...) Comment voulez-vous, dans cette espèce de bourbier, dans cette espèce de fumée qui rappelle parfois des scènes de guerre, distinguer les gentils et les méchants zadistes ? C'est impossible", assure le sénateur.

"Le gouvernement doit évacuer totalement : les gendarmes sont excédés, les riverains sont excédés", indique Bruno Retailleau qui continue à marteler que le gouvernement n'aurait pas dû céder et aurait dû faire l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes.