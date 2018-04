et La rédaction numérique de RTL

publié le 18/04/2018 à 20:55

Il qualifie la situation de "gâchis". Le maire de Notre-Dame-des-Landes, Jean-Paul Naud, qui "s'est toujours opposé au projet d'aéroport" déplore que les opposants n'évacuent pas le site de la ZAD, et qu'ils ne soient pas parvenus à un accord avec le gouvernement. "Je suis actuellement toujours déçu, notamment pour nos habitants" pour qui c'est "l'incompréhension", explique-t-il au micro de RTL.



"Il y a plusieurs zadistes qui sont là depuis plusieurs années et qui ont déjà développé quelques projets agricoles avec des pratiques environnementales, reconnaît-il. Mais il y a d'autres zadistes qui sont dans une logique de lutte contre la société en général. Et les uns n'arrivent pas à se défaire des autres. Il y a un gâchis à ce niveau-là."

Mercredi 18 avril, pour la dixième journée d'expulsions, les heurts se sont poursuivis entre les zadistes et les forces de l'ordre. Ces dernières "ne cherchent pas à détruire de nouveau squats ils cherchent à déblayer les routes", explique Jean-Paul Naud.

Les occupants de la ZAD ont jusqu'au lundi 23 avril pour régulariser leur situation. Mais pour cela, les autorités ont besoin de l'identité des requérants. "Il y en a certains qui 'n'arrivent même pas à donner leur état civil. Le minimum c'est qu'on ait les états civils", insiste Jean-Paul Naud.