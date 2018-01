et Marc-Olivier Fogiel

publié le 17/01/2018 à 18:35

Après 50 ans de controverse et de débats, le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a définitivement été enterré par le gouvernement d'Édouard Philippe. Invité de RTL, Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, a affirmé qu'"il n'y a pas d'affaiblissement de l'État dans cette décision", malgré le résultat contraire de la consultation des habitants de Loire-Atlantique du 26 juin 2016.



Les partisans de Notre-Dame-des-Landes, Jean-Marc Ayrault et Johanna Rolland, maire de Nantes, en tête, parlent d'un "déni de démocratie." "Ils (les électeurs de Loire-Atlantique, ndlr) avaient été consultés avec une question qui consistait à répondre : tout ou rien du tout. Or, il y a une évidence qui s'est imposée, c'est que le Grand Ouest français a besoin de capacités aéroportuaires nouvelles."

Pour justifier cette décision, en décalage avec la promesse de campagne d'Emmanuel Macron, Benjamin Griveaux invoque un contexte différent. "À l'époque, il n'y avait pas d'alternative au projet de Notre-Dame-des-Landes. La médiation a eu lieu, la décision est prise aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'appelle ne pas restaurer l'autorité de l'État", assure Benjamin Griveaux, qui réfute les rumeurs selon lesquelles Nicolas Hulot aurait mis sa place au gouvernement dans la balance pendant le débat. "Chaque ministre a pleinement conscience de la solidarité gouvernementale dont il doit faire preuve."