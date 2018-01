publié le 19/01/2018 à 09:47

La décision d'abandonner le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes affaiblit-elle l'autorité de l'Etat ? Oui, répond Alain Duhamel, pour qui ce recul où "une minorité l'emporte sur la majorité n'est pas forcément très démocratique".



Mais lui ne voit pas le président affaibli. Au contraire, "dans cette affaire, Emmanuel Macron et Edouard Philippe ont été extrêmement habiles". Ils ont pris une décision en accord avec le climat des Français, "et on voit que l'opinion les soutient".

Eric Zemmour n'est pas d'accord. S'il pensait "que c'était une bonne décision", il voit le président de la République affaibli par son recul : "Il va avoir un mal fou à imposer les projets controversés."

Mais Alain Duhamel persiste et signe : le recul d'Emmanuel Macron n'aura aucun impact négatif sur le président. "Dans cette histoire, on a vu Jupiter se transformer en Ulysse : ce n'est plus de la force, c'est de la ruse."