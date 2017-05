publié le 28/05/2017 à 22:30

La semaine a été particulièrement tendue entre Jean-Luc Mélenchon et Bernard Cazeneuve. En meeting à Marseille mercredi 24 mai, le candidat de la France insoumise dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône a eu des mots particulièrement durs à l’encontre de l’ancien premier ministre, en lui imputant notamment la mort de Rémi Fraisse, un militant écologiste tué par un jet de grenade d'un gendarme en 2014.



Dans la bouche du leader de la France insoumise, Bernard Cazeneuve devient "le gars qui s’est occupé de l’assassinat de Rémi Fraisse", ou encore le "gars qui a fait gazé, matraqué, toutes les manifestations et qui prend maintenant sa tête de petit sainte-nitouche pour dire que c’est moi qui ne sait pas choisir entre le Front national et je sais pas qui". La séquence a été captée par les caméras de C politique et diffusée dimanche 28 mai.

A Marseille, Mélenchon s'en prend violemment à Cazeneuve, "le gars qui s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse"#CPol pic.twitter.com/8jNVHdZ8lR — C Politique (@CPolF5) 28 mai 2017

Dans la nuit du 26 octobre 2014, Rémi Fraisse a été tué par une grenade offensive lancée par des gendarmes lors des manifestations à Lisle-sur-Tarn (Tarn) contre le projet controversé de construction du barrage de Sivens. Selon une enquête administrative confiée à l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN), aucune faute professionnelle n'a été commise par les gendarmes au barrage de Sivens lors du décès du militant écologiste.

La réponse cinglante de l’ancien occupant de Matignon n’a pas tardé. "Jean-Luc Mélenchon a sans doute gagné le premier prix de l'outrance à l'occasion du dernier dîner organisé par l'alliance bolivarienne, et s'en est trouvé grisé", a répliqué Bernard Cazeneuve dans un communiqué adressé à l’AFP, en dénonçant pêle-mêle un "discours de haine", des "accusations abjectes", ou encore une "dérive politique et morale".



Dans la soirée du 28 mai, le Parti socialiste a condamné les "propos diffamatoires et volontairement provocateurs" de Jean-Luc Mélenchon à l'encontre de Bernard Cazeneuve, jugeant que le leader de la France insoumise a recouru à "des méthodes que ne réprouverait pas l'extrême droite sur internet". Pour le PS, "ces propos diffamatoires et volontairement provocateurs ne sauraient faire oublier que Jean-Luc Mélenchon n'a pas voulu prendre position contre Marine Le Pen au second tour de la présidentielle".



Les candidats pour les élections législatives dans la 4ème circonscription des Bouches-du-Rhône sont Jean Kergomard (DVG), Jeanne Marti (FN), Jean-Victor Shilling-Ford (DIV), Ferdinand Richard (DVG), Martine Carpentier (extrême droite), Nora Ahazzane (DIV), Cyril Bret (DIV), Corinne Versini (REM), Léo Hassan Tahiri (DIV), Lydie Gandon (écologiste), Jean-Luc Mélenchon (FI), Mohamel Naïli (DIV), Gabriel Duplaix (DLF), Selma Boudouaya (DVD), Julie Bouhet-Massiani (régionaliste), Solange Biaggi (LR), Isabelle Bonnet (extrême gauche), Halidi Aboubacar (DVG), Patrick Mennucci (socialiste), Zita Etoundi (DIV).