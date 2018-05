publié le 18/05/2018 à 19:20

Nicole Fontaine, ancienne présidente centriste du Parlement européen et ex-ministre de Jacques Chirac, est décédée jeudi 17 mai à l'âge de 76 ans. Ancienne avocate et responsable de l'enseignement catholique, elle a été députée européenne de 1984 à 2002, puis de 2004 à 2009.



Elle a notamment assuré la présidence du Parlement européen pendant deux ans et demi, de 1999 à 2002, avant d'intégrer le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin comme ministre déléguée à l'Industrie entre 2002 et 2004. Selon Le Point, les obsèques de Nicole Fontaine seront célébrées jeudi 24 mai en l'église Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).

Sur Twitter, de nombreux politiques ont tenu à rendre hommage à Nicole Fontaine. Dominique Bussereau, son ancien collègue du gouvernement Raffarin, a évoqué une femme "engagée avec courage et talent en faveur de la construction de l’Europe".

Hommage ému à Nicole Fontaine engagée avec courage et talent en faveur de la construction de l’Europe. — Dominique Bussereau (@Dbussereau) 18 mai 2018