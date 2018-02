publié le 02/02/2018 à 10:27

Il siégeait au parlement européen depuis 2014. Édouard Ferrand, un eurodéputé du Front national de la circonscription du Sud-Ouest, est mort jeudi 1er février à l'âge de 52 ans. Membre du FN depuis 1983, celui-ci occupait des fonctions importantes au sein du parti. Il siégeait comme eurodéputé au côté de Louis Aliot et faisait partie du Bureau politique du Front national.



"Le FN a appris avec une grande tristesse la disparition d'Edouard Ferrand, député français au Parlement Européen, Membre du Bureau Politique", fait savoir le parti dans un communiqué publié ce vendredi 2 février.

Marié et père de 5 enfants, ce docteur en science politique, "passionné par le Liban", "était pour le mouvement un parlementaire exemplaire, dévoué", poursuit le Front national dans son communiqué. Édouard Ferrand officiait également comme secrétaire national aux Français de l'étranger, délégué général à la formation et membre de la commission d'investiture du Front national.

¿ Député exemplaire au Parlement Européen, Membre du Bureau Politique et ardent défenseur des valeurs traditionnelles et de la ruralité, le Front National apprend avec tristesse la disparition d'Édouard Ferrand. Pensées attristées à proches.



Communiqué : https://t.co/paJELXzqz4 pic.twitter.com/XVV8Z4aoDf — Front National (@FN_officiel) 2 février 2018

Le FN le présente dans son communiqué comme un "ardent défenseur des valeurs traditionnelles et de la ruralité". Ami de Louis Aliot, proche de Frédéric Chatillon, Édouard Ferrand se présentait comme "l'un des plus fidèles" à Marine Le Pen. Il présidait depuis septembre 2017 le "Club Idées & Nation", think tank lancé Louis Aliot.



"Dans un entretien à National Hebdo, il y a quelques années, l'élu revendiquait ses valeurs, dans la droite ligne de sa famille : nostalgie de l'Algérie française, sympathie pour les royalistes de l'Action française, héritiers de Charles Maurras", rappelait Mediapart dans un portrait datant de 2015. En 2017, Le Figaro l'associait à l'aile identitaire du FN.