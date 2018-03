publié le 30/08/2017 à 07:51

Nicolas Sarkozy a fait parler de lui mardi 29 août pour la deuxième fois en l'espace de quelques jours. À peine rentré de ses vacances en Corse et dans le Var, il avait d'abord livré quelques conseils à Emmanuel Macron, le week-end dernier, dans un long entretien accordé à la revue des anciens de Sciences-Po. Cette fois-ci, l'ancien chef de l'État s'est fendu de quelques petites phrases au caractère politique à peine voilé à Reims, alors qu'il inaugurait le nouveau centre de formation du club de foot de la ville, rebaptisé Raymond Kopa.



Dans un hommage à l'ancien joueur du Stade de Reims décédé en mars dernier, Nicolas Sarkozy l'a présenté comme l'anti-politiquement correct. "Raymond était si différent de ces artistes, de ces sportifs, de ces politiques qui ne disent rien parce qu'ils ne pensent rien ! Il disait ce qu'il avait sur le cœur. Et vous savez, le premier problème de la France c'est le silence de la pensée unique", a-t-il lâché. Pour un peu, on se serait cru au début de sa campagne il y a un an.

Nicolas Sarkozy a d'ailleurs évoqué une autre de ses thématiques habituelles : le travail. "Je n'aime pas l’égalitarisme, je ne crois pas au nivellement. Je crois au travail, au talent, au mérite", a-t-il lancé. Enfin le candidat malheureux à la primaire de la droite s'est montré un brin nostalgique. "Après votre carrière, vous ne garderez que les bons souvenirs et vous vous direz : 'J'y étais ! Comment ça se fait que c’est passé si vite ?'", a-t-il lancé aux joueurs du club de football.

Si on avait l'esprit mal tourné, on se dirait qu'il n'a pas complètement renoncé à revenir dans l'arène.