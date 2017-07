et Loïc Farge

publié le 13/07/2017 à 07:01

Les liens entre les Sarkozy et les Macron s'intensifient chaque jour un peu plus. Alors que la presse se faisait l'écho d'un dîner, le 5 juillet dernier, entre les deux couples présidentiels, l'actuelle première dame aurait en outre confié à l'ancien chef de file des Républicains qu'elle avait toujours voté pour lui.



Ces propos, recueillis par le micro RTL de Julien Fautrat, ont été confiés par Nicolas Sarkozy à l'un de ses proches. Se fendant d'une critique relative à la personnalité d'Emmanuel Macron, l'ancien ministre de l'Intérieur a assuré que la nouvelle première dame l'avait longtemps soutenu dans les urnes. "Il n’a pas un grand charisme, mais elle, elle est très bien... D'ailleurs, elle m’a dit qu’elle avait toujours voté pour moi !", aurait déclaré l'ancien locataire de l'Élysée.

D'après une information du Figaro, Nicolas et Carla Sarkozy auraient donc dîné avec Emmanuel et Brigitte Macron le 5 juillet dernier, en marge de l'hommage rendu le même jour à Simone Veil. Selon le quotidien, qui cite un "sarkozyste", les deux hommes "se parlent souvent". Et la même source d'ajouter : "Le président Macron a l'intelligence de ne pas sous-estimer l'expérience de Nicolas Sarkozy".