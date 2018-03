publié le 23/03/2018 à 08:05

"Je vais prouver l'innocence du président Sarkozy." Thierry Herzog, l'avocat de l'ancien chef de l'État, fait savoir sur RTL qui "fera appel du contrôle judiciaire" de son ami et client. Invité d'Elizabeth Martichoux ce vendredi 23 mars, il réagit au placement du contrôle judiciaire ainsi qu'à la mise en examen de Nicolas Sarkozy, pour "corruption active", "financement illégal de campagne électorale" et "recel de détournement de fonds publics libyens".





L'ancien chef de l'État s'est exprimé sur le plateau du 20 Heures de TF1 jeudi 22 mars, après 26 heures passées en garde à vue. "Quelle est la raison de ce contrôle judiciaire ?", interroge Thierry Herzog, qui considère que l'on cherche à humilier son client. "Il y a en France un double degré de juridiction. On a le droit de faire appel - je ferai appel de ce contrôle judiciaire et on verra ce que la Chambre de l'instruction de Paris dira".

Soupçonné d'avoir partiellement financé sa campagne de 2007 avec l'argent du régime de Mouammar Kadhafi, Nicolas Sarkozy a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire mercredi 21 mars. L'ancien chef de l'État est soupçonné de "corruption active", "financement illégal de campagne électorale" et "recel de détournement de fonds publics libyens".