Nicolas Dupont-Aignan évoque "l'amorce d'un grand remplacement"

publié le 12/04/2017 à 14:02

L'immigration, un thème auquel Nicolas Dupont-Aignan donne beaucoup d'importance dans cette campagne présidentielle. C'est d'ailleurs sur ce sujet qu'il a notamment été interrogé ce mercredi 12 avril sur Europe 1. "Je pense que l'identité française est menacée par le laxisme et l'absence de contrôle migratoire", a-t-il expliqué, ajoutant qu'il avait un "programme raisonnable pour une maîtrise de l'immigration , parce qu'on ne peut pas continuer à déstabiliser la société française ainsi".



Mais le candidat de Debout la France est allée plus loin. Se refusant tout d'abord à parler de la thèse du "grand remplacement", partagée par "des dingues", largement diffusée dans les milieux d'extrême droite, et qui prévoit le remplacement du peuple français "de souche" par des populations issues du Maghreb et d'Afrique, Nicolas Dupont-Aignan a évoqué "l'amorce d'un remplacement".

"J'ai dit que, quand on supprimait les aides aux familles, comme l'a fait le gouvernement socialiste, ce qui était une politique essentielle pour la natalité française qui est en baisse, et qu'en même temps on avait un flux d'étrangers toujours plus fort dans notre pays, il y avait l'amorce d'un remplacement", a-t-il précisé. Nicolas Dupont-Aignan s'est ensuite indigné d'être, avec de tels propos, taxé d'identitariste. "Vous croyez que moi, maire d’une ville de banlieue, réélu trois fois à 80% des voix dans une ville qui votait socialiste à 65%, vous croyez un instant que moi, comme gaulliste républicain, je puisse être identitariste ?", a-t-il interrogé.