Les frappes américaines en Syrie déclenchées à la suite d'une attaque chimique présumée imputée à Bachar al-Assad ne font pas l'unanimité au sein de la classe politique française. Si Ségolène Royal a estimé que la décision de Donald Trump allait dans "le bon sens", François Fillon a quant à lui dit "comprendre" la riposte des États-Unis. Mais chez certains, à l'image de Nicolas Dupont-Aignan, l'inquiétude domine.



Interrogé sur Cnews, le candidat à l'élection présidentielle estime que si "ce sont des attaques avérées il faut répliquer mais répliquer dans le cadre de l'ONU". Nicolas Dupont-Aignan craint le même "scénario de Saddam Hussein et de l'Irak. (...) Je demande une vraie enquête. Je veux être sûr qu'on ne soit pas dans une manipulation à l'irakienne (...) sinon on part dans un enchaînement fou qui va aboutir à un drame".

je ne vois pas pourquoi Bachar al-Assad aurait la folie d'utiliser des gaz alors qu'il vient de stabiliser son pays Nicolas Dupont-Aignan





Pour le président de Debout la France, "il faut dissuader Bachar al-Assad" uniquement "si il a utilisé des gaz". "Mais je ne vois pas pourquoi Bachar al-Assad aurait la folie d'utiliser des gaz alors qu'il vient de stabiliser son pays", estime-t-il. Si le régime n'est pas l'auteur de l'attaque au gaz chimique, à qui peut-on l'imputer ? "Il peut y avoir des manipulations, des rebelles, il peut y avoir des quantités de choses", poursuit Nicolas Dupont-Aignan.

Ses doutes ne sont en tout cas pas partagés par François Hollande et Angela Merkel. Dans un communiqué franco-allemand, ils estiment qu'Assad "porte l'entière responsabilité de ce développement", et que "son recours continu aux armes chimiques et aux crimes de masse ne peut en effet rester impuni".