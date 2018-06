publié le 20/06/2018 à 10:06

Le spectacle politique qui nous est offert ne manque, en effet, pas de drôlerie. Et si l'on prend du recul, on peut même le trouver mutin, sinon désopilant. Prenez l'exemple du licenciement sec de Virginie Calmels, l'ex-numéro 2 des Républicains, qui aura tout de même mis six mois pour se rendre compte de ce que les médias martelaient, à savoir que Laurent Wauquiez avait choisi "une ligne politique identitaire et populiste".



Sans doute avait elle cru jusque-là que le bullshiter numéro 1 fréquentait vraiment sœur Emmanuelle, et que par miracle il reprendrait sa ligne de cœur ouverte, libérale et pro-européenne. Mais saluons au passage le sens de l'humour très british du maire de Bordeaux, Alain Juppé, qui n'avait pas du tout apprécié que son adjointe rejoigne Laurent Wauquiez, après François Fillon.

Son tweet fut un modèle d'ironie, puisque l'ancien premier ministre saluait "le courage et la constance" de celle qui l'avait un temps abandonnée. Mais l'ancien premier ministre a été débordé ensuite par plus drôle que lui, à savoir Nicolas Sarkozy.

Virginie Calmels a des convictions. Et du courage. Elle vient de le montrer. ¿ — Alain Juppé (@alainjuppe) 17 juin 2018

D'abord, ce dernier n'a pas manqué l'occasion de rappeler à ses devoirs son "cher Laurent". "Le chef rassemble, il ne tue pas. Même moi, je t'ai supporté", lui a-t-il lancé.



Mais là où l'ancien président est vraiment, sacripant, c'est qu’il fait comme s'il n'avait pas en son temps dégradé pareillement Nathalie Kosciusko-Morizet, qui portait le titre de vice-présidente déléguée, comme Virginie Calmels.



Et il avait promu à sa place... Laurent Wauquiez, à qui il reproche donc d'avoir fait ce qu'il a fait. Mais le président Sarkozy avait licencié avec "amitié", comme il l'avait précisé à l'époque. Ce qui n'avait pas empêché NKM de protester contre cette "pratique stalinienne".