Les ajusteurs-monteurs sont très remontés contre Gilles Platret. Ils l'ajustent et le démontent volontiers sur Internet, lui reprochant d'avoir fait preuve d'un "insupportable mépris de classe" en assimilant ainsi leur spécialité émérite à ce qu'il présentait comme un vulgaire bidouillage d'amateurs journalistes.



Et de lui rappeler vertement qu'ils ont quelques raisons d'être fiers de leur métier pointu qui fait la réputation de notre industrie aéronautique, spatiale et navale. "Dans notre profession, il faut de la rigueur et de la précision", grondent-ils. "Tout ce que vous ignorez", accusent ces ouvriers qui, sur la Toile emplâtrent Platret et l'envoient se faire plâtrer ailleurs dans des termes que la bienséance et votre belle humeur mutine m'empêchent de répéter.

Mais le porte-parole de LR dément tout mépris de classe. Et ce député rappelle, de surcroît, qu'il est enfant de boucher-charcutier. Bref, il rame. Car sa maladresse survient en pleines discussions sur la revalorisation des CAP, et alors même que les Républicains ont lancé une campagne d'ampleur sur le pouvoir d'achat dans le but de s'attirer les faveurs des classes populaires.

Nicolas Domenach





Et patatras ! Voilà que le porte-parole balance cette "bullshit" puante qui fleure mauvais le dédain de toujours des élites envers les travailleurs manuels. Ce n'est pas une spécialité de la droite d'ailleurs. La gauche aussi, tout en professant une admiration théorique pour la classe ouvrière, n'en laisse pas moins régulièrement échapper sa mésestime envers ses représentants.



Antoine Frérot, le PDG de Véolia, a déclaré que ses enfants étaient "trop brillants pour devenir apprentis". Pourtant ce patron est un de ceux qui en font le plus en France en faveur de cet apprentissage qu'on ne parvient pas à revaloriser, en dépit des proclamations à la trompette des hommes politique qui se succèdent.



Car tous prétendent glorifier cette voie d'excellence. Mais connaissez-vous un seul ministre, un seul chef de gouvernement, un seul chef d'État dont le fils ait choisi cette filière-là, si souvent présentée comme prometteuse, mais ressentie comme celle de l’échec ? Tous ces beaux parleurs-là n'ont pas de CAP, sinon d'ajusteur-menteur !