publié le 19/02/2018 à 07:38

C'est le journal L'Opinion qui l'a révélé dans son édition du lundi 19 février. Les Républicains vont lancer un tract - le premier de l'ère Wauquiez - sur le thème du pouvoir d'achat.



Ce document, tiré à 500.000 exemplaires, "a pour but de dénoncer le matraquage fiscal dont sont victimes principalement les classes moyennes depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir".

Selon le quotidien, on peut y lire cette formule en gros caractère : "Avec Macron c'est vous qui payez l'addition". Sur la photo, on voit des pièces de monnaie et un ticket de caisse.

"Le nom de l'établissement qui facture : 'Chez Macron'", précise L'Opinion (oui, très amusant !). Le parti prépare aussi une grande campagne sur les réseaux sociaux.



On souhaite en tout cas à Laurent Wauquiez d'avoir de succès avec ce tract qu'avec son cours enregistré devant les étudiants.

