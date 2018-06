publié le 05/06/2018 à 06:30

Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes, est l'invitée de RTL ce mardi 5 juin. Elle répondra aux questions d'Elizabeth Martichoux à partir de 7h45.



La ministre pourra réagir à la baisse des aides de la Politique agricole commune (PAC) dont les agriculteurs français dépendent de manière significative. Elle répondra notamment à plusieurs questionnements. Les agriculteurs sont-ils menacés ? L'Europe sortira-t-elle renforcée ou affaiblie de la guerre commerciale avec l'Amérique de Donald Trump ?



La Commission plaide pour une baisse de 5% du budget dédié à la PAC, dont environ 4% pour son volet consacré aux aides directes en faveur des agriculteurs. Certains états et parlementaires européens sont sceptiques sur la manière dont sont présentés ces chiffres, et craignent qu'ils ne masquent des coupes entre 10 et 20% en termes réels.