et Christophe Pacaud

publié le 01/06/2018 à 14:05

Les 28 pays membres se sont donnés plusieurs mois pour en débattre, mais la future réforme de la politique agricole commune prévoit d'ores et déjà de réduire le budget global de 5%, soit 5,6% de baisse pour la France.



Pour la période 2021-2027 ce sont 62,3 milliards d'aides directes qui seront attribuées aux agriculteurs de l'hexagone, une perte de 310 millions d'euros en comparaison du budget actuel.

Derrière cette coupe, Bruxelles désire mettre en place des aides plus équitables et mieux réparties entre les agriculteurs. Pour cela, la Commission propose des aides dégressives à partir de 60.000 euros par an ainsi que de les plafonner à 100.000 euros. Ce sont donc les grosse exploitations qui seront d'abord touchés, elles représentent en France moins d'un pourcent des fermes.

À écouter aussi dans ce journal

Espagne - Le chef du gouvernement, Mariano Rajoy, a été renversé par une motion de censure. Il était en pose depuis six ans et demi. Il sera remplacé par le socialiste Pedro Sanchez.



Prison - L'un des plus anciens détenus de France, Michel Cardon, a quitté ce matin le centre de détention de Bapaume dans le Pas-de-Calais, après 40 ans de prison. Il avait été condamné à la perpétuité pour le meurtre d'un voisin lors d'un cambriolage.



Obsèques de Maëlys - La cérémonie religieuse se déroulera samedi 2 juin après midi à La Tour du Pin en Isère. Le village où elle avait disparu il y a huit mois lors d'une fête de mariage.



Rassemblement National - Le FN devient le RN, le parti de Marine Le Pen changera de nom ce soir. Il conserve tout de même la flamme comme symbole du parti.