PAC : certains agriculteurs "touchent peut-être trop d'argent", dit un syndicaliste

publié le 03/05/2018 à 14:15

La commission européenne propose de réduire de 5% la politique de la PAC. Une décision qui serait très pénalisante, alors que l'Hexagone est le premier bénéficiaire. En moyenne, les exploitations touchent 30.000 euros par an mais ce chiffre varie selon les exploitations. cela ferait une baisse de revenus de 12%, d'après les calculs de la FNSEA.



Laurent Pinatel est le porte-parole de la Confédération paysanne et les agriculteurs "le voyait venir : le Brexit, les politiques d'accueil des migrants qui sont nécessaires au niveau de l'Union européenne, on savait bien qu'il y aurait un arbitrage". Mais pour lui, une baisse des aides ne serait pas l'unique solution : "On a toujours défendu un budget égal, c'est-à-dire que les états ont la possibilité de contribuer plus pour maintenir la PAC. La confédération paysanne a demandé à Stéphane Travers de tout faire pour que le budget de la PAC soit maintenu".

Plus on a d'hectares, plus on touche d'argent Laurent Pinatel Partager la citation





Pour Laurent Pinatel, certains agriculteurs touchent trop d'aide. "On estime qu'il y a des gens qui touchent peut-être trop d'argent, peut-être qu'il faut plafonner les aides". Ceux qui touchent le plus sont les céréaliers car "les aides sont à l'hectares donc plus on a d'hectares, plus on touche d'argent". "Est-ce que c'est normal que des gens touchent 200.000, 300.000, 400.000 euros de la PAC ?" s'interroge-t-il.

Cette suppression des aides aurait-elle un impact pour les consommateurs ? Il n'y aurait pas d'impact sur les prix, mais il pourrait y en avoir sur la qualité. On importerait de plus en plus de produits et pas forcément de qualité équivalente à la qualité française. "On revendique une politique agricole et alimentaire commune : qui part des besoins alimentaires de populations et, à partir de là, on réoriente l'agriculture", conclut Laurent Pinatel.