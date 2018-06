publié le 02/06/2018 à 09:01

Ils contre-attaquent. Les Européens et les Canadiens ont saisi l'Organisation Mondiale du Commerce ce vendredi 1er juin d'une plainte contre les États-Unis. Ces derniers imposent, depuis jeudi 31 mai, de nouveaux tarifs douaniers sur leurs importations - 25% sur l'acier, 10% sur l'aluminium - et cela concerne notamment les importations venues d'Europe.



"Ce pourrait être une catastrophe économique majeure, mais pas de la façon dont on l'entend d'habitude", estime Philippe Darmayan, président d'ArcelorMittal et de l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), invité de RTL ce samedi 2 juin. "Les exportations européennes vers les États-Unis sont relativement faibles. Cela fait des années que les Américains sont plus ou moins protectionnistes", fait-il remarquer.

"Ce que nous demandons au gouvernement, c'est qu'il nous protège et qu'il se mette en protection avant de se mettre en rétorsion, affirme Philippe Darmayan. (...) La décision de Trump, c'est finalement une mauvaise décision face à un vrai problème : le vrai problème, c'est les surcapacités qui existent dans le monde : 600 millions de tonnes de surcapacité dans le monde", explique-t-il.